Große Miro-Ausstellung ab Mai in Gmünd in Kärnten

Die Schau entsteht in Kooperation mit der Sammlung Richard H. Mayer, Kunstgalerien Böttingerhaus in Bamberg. Sie zeigt, so die Kulturinitiative Gmünd, einen umfassenden Einblick in das grafische Werk Miros und will seine virtuose Schaffenskraft und seinen poetischen Umgang mit der Farbe präsentieren. Kuratiert wird die Schau von Julia Schuster (STRABAG Kunstforum) und Erika Schuster von der Kulturinitiative Gmünd.

Begleitend zur Ausstellung werden Fachvorträge in Form von Miro-Matineen angeboten. Dazu gibt es Kinovorführungen mit Filmbiografien über den Künstler, ein umfangreiches Kunstvermittlungsprogramm für Kinder und Schulklassen und ein Führungsprogramm durch die Ausstellung. Mehr Infos gibt es unter http://www.stadtgmuend.at.

(APA)