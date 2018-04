"Große Bühne für Vorarlbergs redegewandte Jugend"

Dornbirn - "Für Vorarlbergs Zukunftsaussichten ist eine engagierte Jugend, die sich beteiligt und einbringt, von großer Bedeutung". Das hielt Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser bei der Preisverleihung zum 66. Landes-Jugendredewettbewerb fest, die am Donnerstag (5. April) im Rahmen der Frühlingsausstellung "SCHAU!" über die Bühne gegangen ist.

Es erfordere Mut und Selbstbewusstsein, vor großem Publikum zu sprechen, würdigte Rüdisser die Leistungen bei der Übergabe der Zertifikate, Urkunden und Preise an die erfolgreichen Nachwuchstalente.

Der Redewettbewerb habe sich in den letzten Jahren als wichtige Plattform für jugendliche Beteiligung und Mitbestimmung etabliert, machte Rüdisser bei der Preisverleihung deutlich. Bei den Jurymitgliedern sowie allen, die sich vor und hinter den Kulissen für die Durchführung der Veranstaltung eingesetzt haben, bedankte sich der Landesstatthalter ganz herzlich.

56 Schülerinnen und Schüler haben teilgenommen

“Erfreulich ist es, dass auch heuer wieder so viele engagierte Jugendliche vor das Mikrofon getreten sind”, freute sich Rüdisser. Insgesamt 48 Schülerinnen und Schüler haben am diesjährigen Landes-Jugendredewettbewerb (inkl. Vorbewerb) in den drei Kategorien “Klassische Rede”, “Neues Sprachrohr” (Freie Präsentationsform) und “Spontanrede” (Thema wird unmittelbar vor dem Auftritt gezogen) teilgenommen. Bei dem Bewerb auf der Messe stellten sich daher noch 34 Schülerinnen und Schüler dem Publikum und der Jury (bestehend aus Rudolf Öller, Gertrud Leimser, Carmen Franceschini und Aaron Dorner). Die Gewinnerinnen und Gewinner: