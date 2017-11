Großbritannien räumt beim International Emmy ab

Mit insgesamt vier Preisen in den elf Kategorien ging Großbritannien dieses Jahr als stärkstes Land bei der International Emmy-Verleihung hervor. Als beste Darstellerin prämiert wurde die Britin Anna Friel für ihre Rolle als Londoner Polizistin "Marcella" auf der Jagd nach einem Serienmörder in der gleichnamigen Fernsehserie.

“Vielen Dank an die Jurys auf der ganzen Welt, dass sie für unser kleines Programm gestimmt haben”, sagte Produzentin Beatrice Kramm bei Entgegennahme der goldenen Trophäe am Montagabend (Ortszeit) in New York. ZDF-Redakteurin Lucia Haslauer sagte der Nachrichtenagentur dpa, die große Herausforderung sei die Kürze der einzelnen Internet-Folgen von je vier bis sechs Minuten gewesen.