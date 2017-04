Großbritannien: Labour holt in Umfrage vor Neuwahlen auf

Knapp sechs Wochen vor der Neuwahl in Großbritannien kann die oppositionelle Labour Party einer Umfrage zufolge Zugewinne verbuchen. Einer am Sonntag veröffentlichten Erhebung des Instituts Yougov zufolge kommen die konservativen Tories von Regierungschefin Theresa May auf 44 Prozent der Stimmen, nach 48 Prozent in der Vorwoche. Labour kann sich hingegen von 25 auf 31 Prozent steigern.

Das Institut ORB kam in einer Umfrage für den "Sunday Telegraph" auf 42 Prozent für die Tories und 31 Prozent für Labour. Hier gab es keine Zahlen aus der Vorwoche. May hatte Mitte April überraschend Neuwahlen für den 8. Juni angekündigt. Sie will damit unter anderem ihre Position in den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken. (APA/ag.)