Großbrand in Pfaffenhofen könnte gelegt worden sein

Plastikballen waren in der Firma in Brand geraten - © APA (zeitungsfoto.at)

Das Feuer in einer Recyclingfirma in Pfaffenhofen in Tirol könnte absichtlich gelegt worden sein. “Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit” wurde eine “Zündquelle von außen” eingebracht, haben Brandsachverständige der Tiroler Landesstelle für Brandverhütung und des Landeskriminalamtes ermittelt. Ob das “fahrlässig oder vorsätzlich” geschah, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.