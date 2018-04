Großbrand in Istanbuler Krankenhaus

In einem Istanbuler Krankenhaus ist am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen. Ein rund zehnstöckiger Turm des Krankenhauses und ein angrenzendes Gebäude im Viertel Gaziosmanpasa im europäischen Teil der Bosporus-Metropole fingen Feuer, wie im Fernsehen zu sehen war. Mehrere Sender zeigten Flammen und eine Rauchsäule, die in den Himmel stieg. Laut Behördenvertreter gab es keine Opfer.

Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin sagte im Nachrichtensender CNN-Türk am späten Nachmittag, es gebe “keine traurigen Nachrichten” mitzuteilen. Das Gebäude sei voller Rauch, doch sei das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Die Feuerwehr versuche, das Gebäude nun von Rauch zu befreien, und hoffentlich werde es keine Opfer zu beklagen geben. Demnach erfasste das Feuer nur die Fassade, nicht aber das Innere.

Zuvor hatte bereits die Feuerwehr laut CNN-Türk mitgeteilt, dass es keine Toten oder Verletzten gegeben habe. 35 bis 40 Feuerwehr-Fahrzeuge seien im Einsatz gewesen, doch sei das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht worden. Augenzeugen äußerten dagegen bei CNN-Türk die Sorge, dass noch Patienten in dem Gebäude seien. Demnach gab es keinen Feueralarm in dem Krankenhaus, als der Brand ausbrach.

Fernsehbilder zeigten, wie Betten mit Patienten auf den Platz vor dem Krankenhaus gebracht wurden, während die Feuerwehr die Flammen von mehreren Leiterwagen aus bekämpfte und Rettungskräfte versuchten, Menschen von einem Dach zu retten. Durch das Feuer wurde die gesamte Fassade zerstört. Laut CNN-Türk informierte Gesundheitsminister Ahmet Demircan Präsident Recep Tayyip Erdogan über die Lage.