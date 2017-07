Feuerwehr war mit 26 Fahrzeugen im Einsatz - © APA/Webpic

Im Rauris im Salzburger Pinzgau mussten die Feuerwehren am Freitagabend zu einem Großbrand in einem Hotel ausrücken. In einer angebauten Garage war Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen hatten rasch auf das Hotel übergegriffen und großen Schaden angerichtet. Insgesamt waren knapp 200 Feuerwehrleute mit 26 Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen.