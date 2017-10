Großbrand bei Abfallentsorgungsbetrieb nahe Eisenstadt

Am Gelände eines Abfallentsorgungsbetriebes in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am späten Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Es entwickelte sich zu einem Großbrand.

Nach Angaben von Feuerwehr und Landessicherheitszentrale Burgenland waren 17 Feuerwehren mit rund 180 Feuerwehrleuten und 42 Fahrzeugen an Ort und Stelle im Löscheinsatz. Nach Informationen der LSZ wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Durch den herrschenden Nebel war die Sichtweite gering, was eine zusätzliche Herausforderung in punkto Sicherheit darstellte. Eine Schnelleinsatzgruppe vom Roten Kreuz Eisenstadt mit vier Rettungsfahrzeugen rückte ebenfalls aus. Vom Landesfeuerwehrkommando Eisenstadt befand sich ein Einsatzleitfahrzeug an Ort und Stelle. Der Brandort befindet sich nahe einer Bahnlinie. Bei der Raaberbahn kam es daher zu Beginn des Einsatzes – die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte gegen 22.18 Uhr – zu kurzzeitigen Anhaltungen. Später waren die Züge wieder normal unterwegs. Der vom Großbrand betroffene Entsorgungsbetrieb Hackl Container wurde 1978 in Zagersdorf zunächst als Unternehmen zum Sammeln von und dem Handel mit Altmaterialien gegründet. Im Jahr 2000 wurde der Grund für den Betriebsstandort im benachbarten Wulkaprodersdorf erworben. In den folgenden Jahren entstanden dort unter anderem Bürogebäude und eine Sortieranlage für Leichtverpackungen. Im August 2012 wurde die zu diesem Zeitpunkt größte Fotovoltaikanlage des Burgenlandes in Betrieb genommen. Inzwischen beschäftigt das Familienunternehmen mehr als 50 Mitarbeiter und entsorgt nach Angaben der Unternehmenshomepage jährlich rund 45.000 Tonnen Wertstoffe und Abfälle, die zum größtmöglichen Teil der Wiederverwertung zugeführt werden. Im Juli 2010 war am Standort in Wulkaprodersdorf ebenfalls ein Großbrand ausgebrochen. Damals wurde als Brandursache Selbstentzündung gelagerter Abfälle genannt. 15 Feuerwehren mit rund 250 Kräften waren damals im Einsatz. (APA)