Großbaustelle nimmt Konturen an

Bei „Freitag um 5“ wurde erneut die Großbaustelle Jahnplatz/ Wichnergasse inspiziert. Heuer wurde erstmals durch das Gebäude geführt, das zunehmend Konturen annimmt. Auf der Führung erklärte Bauleiter Konrad Hänsler den aktuellen Stand des Gebäudes.

Stadtbaumeister Gabor Mödlagl gab noch einmal eine Einführung zur Konzeption des neuen Gebäudes aus städtebaulicher Sicht. Bei der Innenstadterweiterung in Feldkirch waren sukzessive sämtliche Anschlussstellen der Altstadt untersucht und modernisiert worden. So wurde der Rösslepark aufgeweitet, modernisiert und saniert, die Schattenburgauffahrt erneuert, und schließlich wurde klar, dass die Innenstadt und der Bereich des Bahnhofs weiter zusammenwachsen sollten. In diesem Zusammenhang ist bereits der Wichnerpark entstanden. Als nächster Schritt entsteht nun das Gebäude Jahnplatz/ Wichnergasse mit Wohn- und Geschäftsflächen an der Schnittstelle von Altstadt und Bahnhofsbereich mitten im Zentrum von Feldkirch.

Der Gesamtkomplex besteht aus den zwei Gebäuden Wichnergasse 5 und Jahnplatz 1. Konrad Hänsler von Nikolussi.Hänsler Architektur berichtete über die aktuellen Arbeiten. Das Gebäude enthält zwei Untergeschosse mit Parkflächen, das erste bietet 148 öffentliche Parkplätze, das zweite Untergeschoss ist für private Parkplätze reserviert. Im Erdgeschoss entstehen Handelsflächen für den Einzug einer Sutterlütty- sowie einer Intersport-Filiale und einer Gastronomie, im ersten Obergeschoss finden Büroflächen Platz und in den darüber liegenden beiden Stockwerken entstehen Mietwohnungen. Das Gebäude „Jahnplatz 1″ umfasst 24, die „Wichnergasse 5“ 26 Mietwohnungen. Besonders beeindrruckt waren die Teilnehmer der Führung von einem ruhigen Innenhof im Innern des Gebäudes, der sich als geschützter Aufenthaltsbereich im Freien vor allem an Familien wendet und auf dem noch ein Kleinkinderspielplatz entstehen soll.

Mödlagl gab auch bereits Einblicke in die Verkehrsführung nach Fertigstellung des Gebäudes. An der Einmündung der Wichnergasse soll eine Ampellösung entstehen, zusätzlich zur Unterführung soll ein ebenerdiger rollstuhlgerechter Übergang entstehen. Der Durchgang für Fußgänger in Richtung Bahnhof oder Innenstadt könnte bereits vor Fertigstellung ab Ende November 2018 eröffnet werden, stelle Mödlagl in Aussicht. HE