GroÃŸartiger VKW/Illwerke Bezirksschulcup

Der Veranstalter konnte zahlreiche Eltern und Lehrer sowie Bürgermeister Mandi Katzenmayer und Vereins-und Kulturstadtrat Christoph Thoma begrüßen.

Bei tollem Fußballwetter zeigten die Mädchen und Burschen begeisternden Fußball, wobei die Fairness wie immer an erster Stelle stand.

Es wurde um jeden Meter Rasen gekämpft und jedes Tor wurde von Fans und den Spielern bejubelt, die Stimmung in der Sparkassen Sport Arena kochte.

Die Spiele waren teils an Spannung nicht zu überbieten, jeder Teilnehmer an diesem Tag war ein Sieger und trug so zu einem großartigen Fußballfest bei.

Stimmungsvolle Siegerehrung

Die Siegerehrungen wurden von Nachwuchsleiter Achim Zaminer, Bürgermeister Mandi Katzenmayer und Vereins-und Kulturstadtrat Christoph Thoma vorgenommen, es wurde jedem Kind eine Medaille übereicht. Für die Podestplätze gab es noch Pokale für das Klassenzimmer.

Dank an alle Beteiligten

Ein großer Dank geht an die Direktoren der Schulen, die den Veranstalter immer tatkräftig unterstützen.

Auch für den kulinarischen Genuss wurde durch Wirtschaftschef Rainer Wimmer und seinem Team bestens gesorgt, dafür ein herzliches Dankeschön.

Damit das Turnier reibungslos verlaufen ist, dafür sorgten die Turnierleiter Raphael Wimmer und Matthias Scham sowie die Vereinsschiedsrichter. Ebenso geht ein besonderer Dank an die Sportler, die alles dafür getan haben, dass der 30. VKW/Illwerke Bezirksschulcup für alle ein unvergessliches Erlebnis wurde.

An die VKW/Illwerke-Gruppe, die den Veranstalter seit 30 Jahren sehr großzügig unterstützt, ein riesiges Dankeschön. Es ist keine Selbstverständlichkeit einen so treuen Partner an der Seite zu haben.

Der Sport lebt mit Sponsoren und da geht die VKW/Illwerke Gruppe mit großem Vorbild voran.