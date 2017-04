Groß-Razzia gegen Drogenhandel im sogenannten “Darknet”

Verdächtige sollen mit Betäubungsmitteln gehandelt haben - © APA (dpa)

In einer länderübergreifenden Razzia sind Ermittler gegen den Drogenhandel über das sogenannte “Darknet” vorgegangen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Freitagabend mitteilte, geht es um den Vorwurf des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in 20.500 Fällen.