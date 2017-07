Größtes Containerschiff dockte erstmals in Deutschland an

Das weltgrößte Containerschiff "OOCL Hong Kong" - © APA (dpa)

Das größte Containerschiff der Welt hat am Sonntag erstmals in Deutschland angedockt. Die 400 Meter lange MV “OOCL Hong Kong” ist im landesweit einzigen Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven eingelaufen. Auf seiner Jungfernfahrt legte der Neubau der Samsung-Werft in Südkorea schon im britischen Felixstowe und im polnischen Danzig an.