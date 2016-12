Größter Jobmarktplatz in Vorarlberg

Wer sich über Karrieremöglichkeiten informieren möchte, ist hier ebenfalls richtig. Denn hier treffen Sie die HR-Verantwortlichen aller Top-Unternehmen an einem Ort. Und wer wissen möchte, was man in den unterschiedlichsten Berufen so macht, bekommt hier die besten Informationen.

Die Jobmesse ist der größte Jobmarkplatz der Region. Sie wird heuer zum 9. Mal von der Industriellenvereinigung, der FH Vorarlberg und den VN durchgeführt. Was ursprünglich als Kontaktbörse für Studierende und AbsolventInnen der Hochschule gedacht war, hat sich zur größten Messe für Karriere und Recruiting entwickelt. Nahezu alle Top-Unternehmen der Re­gion präsentieren hier ihre Jobmöglichkeiten und versuchen gut ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen.

Jobs und Karriereperspektiven

Neben den großen Unternehmen wie Alpla, Blum, Caritas, Gebrüder Weiss, Grass, Leica, Liebherr, Omicron, Thyssen­Krupp Presta oder Zumtobel sind auch zahlreiche Klein- und Mittelbetriebe unter den Ausstellern. Sie alle nutzen die Möglichkeit, Jobsuchende zu treffen und sie direkt für eine ausgeschriebene Stelle zu rekrutieren. Darüber hinaus wollen sich die Unternehmen in der entsprechenden Zielgruppe profilieren und ihre Karriereperspektiven aufzeigen. Wer seine beruflichen Möglichkeiten checken möchte, hat neben den zahlreichen Arbeitgebern aus allen Bereichen auch das AMS und verschiedene Personalberater als Ansprechpartner.

Wichtige Kontakte knüpfen

Für alle Studierenden der FH Vorarlberg ist die Jobmesse DIE Gelegenheit, mit über 90 Unternehmen über Praktikumsplätze, Themen für Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und Jobs ins Gespräch zu kommen. Auch AbsolventInnen der FH Vorarlberg und JungakademikerInnen anderer Hochschulen sind eingeladen, auf der Jobmesse nach interessanten Arbeitsplätzen Ausschau zu halten.

Für SchülerInnen und Eltern

Für SchülerInnen, bei denen eine Berufs- oder Studienentscheidung ansteht, und deren Eltern ist die Jobmesse ebenfalls interessant. Im Gespräch mit den verschiedenen Unternehmen erfahren Sie, welche Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen es gibt. So können Sie sich ein gutes Bild über den aktuellen Arbeitsmarkt machen. Darüber hinaus erfahren Sie, welches Studium für welchen Beruf zielführend ist und können sich dann für den richtigen Studienzweig entscheiden.

Die FHV-Jobmesse ist mit 90 Unternehmen die größte Messe für Beruf und Karriere. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Mag. Stefan Fitz-Rankl

Geschäftsführer der FH Vorarlberg

Wissenswertes:

FHV-Jobmesse 2017

20.Jänner 2017,

11 bis 16.30 Uhr

FH Vorarlberg, Dornbirn

Wer sind die Zielgruppen?

Alle Jobsuchenden, SchülerInnen der oberen Schulstufen AHS und BHS, deren Eltern, Studierende, HochschulabsolventInnen, JobwechslerInnen, Karriereorientierte

Was sind die Themen?

Jobmöglichkeiten, Karriereperspektiven, hunderte offene Stellen, Jobprofile, Berufs- oder Studienentscheidung, Arbeitsmarkt, Arbeitgeber- und Unternehmenspräsentation

Was sind die Möglichkeiten?

Informationen zu aktuellen Stellenangeboten einholen. Über Praktikumsplätze und Themen für Abschlussarbeiten reden. Infos über Berufs- und Karrierewege einholen.