Größter Flohmarkt der Region

Und eine Schnäppchen konnte man an diesem Tag sicher ergattern, denn von gut erhaltener gebrauchter Kleidung über hin zu diversen Haushaltsartikeln, lustigen Kinderspielsachen oder interessanten Büchern, es gab fast alles unter der Kuppel des Aktivparks.

Raritäten

Sogar Betten aus Eisen, antike Kästen, restaurierte Stühle oder Sitzbänke aus altem Holz wurden an diesem Tag feilgeboten. Und auch selbst gemalte Bilder, glitzernder Modeschmuck, fesche Kunstpelzjacken oder gut erhaltene Carving Skier fanden an diesem Tag neue Besitzer. An rund hundert Verkaufsstände wurden allerlei Waren feil geboten und dies von zahlreichen Einheimischen, die zwar gebrauchte, aber gute Artikel anboten. Organisiert wurde der größte Flohmarkt der Region in gewohnter Manier vom Eislaufverein Montafon, der auch für die Bewirtung an diesem Tag sorgte.

Hunderte Besucher

Zeitweise gab es dann am Vormittag kaum mehr ein Durchkommen zwischen den Verkaufsständen, so dicht war das Gedränge. Und überall wurde gehandelt, Gefeilscht, begutachtet und verpackt. Die Verkäufer waren jedenfalls großteils zufrieden mit ihren Umsätzen an diesem Tag und so mancher kann es gar nicht erwarten bis der nächste große Flohmarkt im Frühling im Aktivpark wiederum stattfindet.