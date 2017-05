Größter Flohmarkt der Region

Denn jeder der Besucher wollte etwas kaufen. Der Grund: die Waren waren äußerst günstig und zudem – obwohl großteils gebraucht – auch gut erhalten. Und so sah man bereits kurz nach der Eröffnung zahlreiche Waren ihre Besitzer wechseln.

Verkaufsgespräche

Organisiert wurde der größte Flohmarkt der Region wiederum bestens vom Eilsaufverein Montafon, der sich auch für die Bewirtung verantwortlich zeigte. Das umfangreiche Sortiment bot für jeden etwas. Neben gebrauchter Kleidung und Schuhen gab es auch antikes Porzellan, alte restaurierte Kästchen und Stühle, gut erhaltene Spielwaren sowie fast neue Sportartikel. Wer etwas Bestimmtes suchte, musste allerdings früh auf den Beinen sein, denn die Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Waren gerade früh morgens verkauft werden.

Großes Sortiment

Doch auch wer nicht gerade um 9 Uhr vor Ort war, konnte noch mit gut gefüllten Verkaufsständen rechnen und so herrschte bis am frühen Nachmittag ein stetes Treiben. Das Anpreisen der Artikel, nette Verkaufsgespräche und auch das Feilschen um den letzten Preis gehören ebenso zum Flohmarkt wie die niedrigen Preise. Und so waren am Ende des Tages die meisten Verkäufer wie auch die Käufer glücklich mit dem Ergebnis des Besuchs des Aktivparks.