Größte US-Banken bestanden Belastungstest der Fed

Zwar würden bei den Instituten – darunter Branchengrößen wie JPMorgan Chase oder Bank of America – im schlimmsten Fall Kredite von insgesamt 383 Mrd. Dollar (343 Mrd. Euro) ausfallen. Sie würden aber dennoch über deutlich mehr Kapital verfügen als vorgeschrieben. Die Quote habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr verbessert. Damit könnten die Banken selbst in schweren Zeiten weiter Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben, sagte Fed-Führungsmitglied Jerome Powell.

Die Fed führte die Stresstests als Konsequenz aus der Finanzkrise von 2008 ein, um die Krisenfestigkeit der Branche regelmäßig zu überprüfen. Im Extremszenario der Fed-Experten würde sich die Arbeitslosigkeit auf zehn Prozent mehr als verdoppeln. Die Belastungstests bestehen aus zwei Teilen: Am kommenden Mittwoch wird dann bekanntgegeben, ob die Fed die Kapitalpläne der Institute billigt.

Anleger warten mit Spannung auf die Veröffentlichung dieser Ergebnisse, da Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen davon abhängen. Am meisten steht Analysten zufolge dabei für die Citigroup auf dem Spiel, die ihren Aktienkurs durch weitere Rückkäufe ankurbeln will. Sie schnitt unter den großen Wall-Street-Banken im Stresstest am besten ab. Im Extremszenario würde die Kernkapitalquote (CET 1) der Fed zufolge auf 9,7 Prozent schrumpfen. Bei JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley läge die Kernkapitalquote zwischen 8,4 und 9,4 Prozent.

Der jüngste Bankenbelastungstest ist der erste seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump. Er will den Finanzkonzernen weniger Vorschriften machen, um so die Kreditvergabe und die Wirtschaft insgesamt anzukurbeln. Das US-Finanzministerium stellte kürzlich Pläne für mehr als 100 Änderungen an geltenden Bankenregeln vor, die in den USA als Reaktion auf die Finanzkrise eingeführt wurden. Unter anderem sollen die Beschränkungen gelockert werden, denen Großbanken im Handel unterliegen. Die bisher jährlichen Stresstests sollen nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Die Überwachung von US-Banken mit einer Bilanzsumme von weniger als 50 Mrd. Dollar will das Ministerium grundsätzlich drosseln. Die Mechanismen für die Abwicklung maroder Geldhäuser sollen überprüft werden.

