Größte Segeljacht der Welt in Gibraltar festgesetzt

Luxus-Yacht wegen "ungeklärter Fragen" festgesetzt - © APA (Scanpix Denmark)

Die größte Segeljacht der Welt ist in Gibraltar wegen finanziellen Streitigkeiten unter “Arrest”. Die in Kiel gebaute “Sailing Yacht A” ist demnach seit voriger Woche festgesetzt, berichteten die Behörden im britischen Überseegebiet am Montag. Das 143 Meter lange und 90 Meter hohe Schiff war auf dem Weg von der Werft nach Spanien, die offizielle Übergabe war für das späte Frühjahr vorgesehen.