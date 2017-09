Griss und Strolz in Vorarlberg: Kulturelle Bildung als neues Schulfach

Falls sich nach dem 15. Oktober eine Koalition mit den Neos abzeichnen würde, sieht er sich am liebsten im Bildungsministerium und sie sich im Justizministerium: Matthias Strolz und Irmgard Griss sind derzeit in Vorarlberg zum Wahlkampfauftakt. Hauptthema war dabei wieder die Bildung der Kinder in Österreich. Während Strolz eine Entmachtung der Landespolitikern fordert, wünscht sich Griss ein neues Unterrichtsfach.

Kulturelle Bildung

Wir fragten nach, wie sie sich “Kulturelle Bildung” vorstellt, warum Lehrer mehr geschätzt werden sollten, wo sich die Neos im aktuellen Wahlkampf selbst verorten und ob Strolz an eine baldige Koalitionsbeteiligung glaubt.