Griss kann sich Ministeramt vorstellen

Griss ist nicht abgeneigt - © APA (Oczeret)

Die Listenzweite der NEOS bei der Nationalratswahl am 15. Oktober, Höchstrichterin im Ruhestand und Ex-Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss, kann sich unter bestimmten Voraussetzungen ein Regierungsamt vorstellen. “Ich würd’s mir anschauen”, sagte sie auf Medien-Anfrage anlässlich der Präsentation der Landesliste der NEOS am Freitag in Graz.