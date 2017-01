Grindel einziger UEFA-Kandidat für FIFA-Council

Er soll in dem mächtigen Gremium den Platz von Wolfgang Niersbach einnehmen. Der frühere DFB-Präsident hatte sich Ende 2016 von seinen beiden Posten in der FIFA- und UEFA-Exekutive zurückgezogen, nachdem seine einjährige Sperre im Zuge der Affäre um die WM 2006 bestätigt worden war. Grindel will sich in Helsinki deshalb auch in das UEFA-Exekutivkomitee wählen lassen. Der Platz im FIFA-Council wird zunächst für zwei Jahre und damit bis Ende der ursprünglichen Amtszeit von Niersbach besetzt.

(APA/dpa)