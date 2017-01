Grimmige Kälte im Westen Österreichs

Temperaturen bis zu minus 27 Grad - © APA

In Westösterreich herrscht weiterhin grimmige Kälte. In Tannheim im Tiroler Bezirk Reutte, wo die Temperatur schon in der Nacht auf Freitag auf minus 21,2 Grad gefallen war, war es in der Nacht auf Samstag auf 1.100 Metern Seehöhe mit minus 26,4 Grad fast so kalt wie auf dem Gipfel des 3.106 Meter hohen Sonnblick. Dort registrierte die ZAMG-Messstelle einen Tiefstwert von minus 27 Grad.