Grillfest der Generationen und OJAH-Fußballturnier

0“ schon vor dem Beginn des offiziellen Betriebes im Jugendhaus „s´Kästle“ ein kräftiges Lebenszeichen.

So hatte die OJAH beim Kinderfest zum Abschluss des Aktivsommers ein stark von den Kids frequentierte genutztes Kinderschminken durchgeführt und die Bewirtung des Festes übernommen. Am Abend wurde dann als Open Air-Aufführung der Film „Verborgene Schönheit“ gezeigt, der, so OJAH-Geschäftsführerin Samantha Bildstein, perfekt zum Jahresprojekt „MENSCH 3.0“ passte und sich mit seiner tiefgründiger Botschaft auch bestens als OJAH-Sommernachtskino eignete.

Mitte September veranstaltete die OJAH zum fünften Mal das Grillfest der Generationen und Nationen sowie das OJAH Fußballturnier, beides unter dem Projektmotto „MENSCH 3.0“.Trotz anfangs eher unbeständigem Wetter strahlte ab Mittag die Sonne vom blauem Himmel über dem Spielplatz am Dämmle im Herrenried. Am Nachmittag beteiligten sich dann elf Mannschaften mit über 100 Athleten verschiedenster Altersklassen und Nationen, darunter einer Flüchtlings-Mannschaft und zwei Teams der Offenen Jugendarbeit, am OJAH-Turnier unter der fachkundigen Leitung zweier Fußballballspieler, beides ehemalige Jugendlicher der OJAH. Den ersten Platz erkämpften sich die „Oldies“, Platz 2 belegten die Vorjahressieger „Afghan Hazara“ vor den „OJAH Juniors“.

Aber nicht nur das Turnier selbst lockte an diesem Nachmittag viele Besucher und Besucherinnen an. Während auf dem Tschutterplatz um jeden Ball gekämpft wurde, vergnügten sich die kleinen Festbesucher in der Hüpfburg oder ließen sich von den OJAH-Mädchen beim Kinderschminken in kleine Feen, Drachen, Tierchen oder Superhelden verwandeln. Von der ausgezeichneten Bewirtung beim Grillfest mit Geflügelspießen, scharfen Rindswürsten, Steaks, selbstgemachten Kuchen und weiteren Leckereien überzeugten sich u.a. Bgm. Dieter Egger und Stadträtin Angelika