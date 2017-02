Frankreichs Teamstürmer Griezmann vor Wechsel von Atletico in die Premier League - © APA (AFP)

Laut übereinstimmenden Medienberichten in England, Spanien und Frankreich will Antoine Griezmann im Sommer von Atletico Madrid zum englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United wechseln. Die Ablösesumme für den 25-jährigen Franzosen soll 100 Millionen Euro betragen. Dieser Betrag ist notwendig, damit Griezmanns bis Sommer 2021 laufender Vertrag in Madrid vorzeitig aufgelöst werden kann.