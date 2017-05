Griechisches Parlament berät über neues Sparprogramm

Tsipras zeigt sich zuversichtlich - © APA (AFP)

Im griechischen Parlament hat am Donnerstag in der Früh die Debatte über ein neues Sparprogramm begonnen. Regierungschef Alexis Tsipras zeigte sich laut griechischen Medien zuversichtlich, dass das Parlament das Programm billigen wird. Damit werde der Weg offen sein für eine Reduzierung des Schuldenberges. Zudem hofft Tsipras auf eine erste Probe-Rückkehr an die Kapitalmärkte in diesem Sommer.