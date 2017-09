Griechische Wirtschaft wächst – Rückenwind für Reformen

Mit griechischer Wirtschaft geht es wieder aufwärts - © APA (AFP)

Griechenlands Wirtschaft setzt ihr deutliches Wachstum fort und verschafft der Regierung Rückenwind für die versprochenen Reformen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) kletterte von April bis Juni um 0,5 Prozent und damit zum zweiten Mal in Folge, wie das Statistikamt Elstat am Freitag in Athen mitteilte. Bereits zu Jahresanfang hatte das Euro-Land im gleichen Tempo zugelegt.