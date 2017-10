Griechische Regierung plant Milliardenzahlung an Arme

Einnahmenüberschuss soll an Menschen verteilt werden - © APA (dpa/Symbolbild)

Die griechische Regierung plant eine Milliardenhilfe für arme Bevölkerungsgruppen. Ein Regierungssprecher gab am Donnerstag bekannt, der erwartete Einnahmenüberschuss in diesem Jahr solle an die Menschen verteilt werden, die am stärksten unter der jahrelangen Finanzkrise gelitten hätten. Der Verteilungsspielraum liege nahe einer Milliarde Euro, sagte der Sprecher.