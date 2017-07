Dem griechischen Wetterdienst zufolge soll es von Sonntagabend an in vielen Teilen des Landes regnen und gewittern, trotzdem bedeute das keine Entwarnung: Die Hitzewelle habe die Sträucher und Bäume derart vertrocknen lassen, dass ein Blitz die Pflanzen leicht in Flammen setzen könne. Zudem werde mit starkem Wind gerechnet, der den Feuerwehrleuten die Arbeit zusätzlich erschweren könne.

(APA/dpa)