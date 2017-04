Griechenland schob erneut Migranten in die Türkei ab

© AP

Griechenland hat am Donnerstag 20 Migranten in die Türkei zurückgeschickt. Sie wurden an Bord eines Bootes unter Aufsicht der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex von der griechischen Insel Lesbos zum türkischen Hafen Dikili gebracht, wie die griechische Polizei mitteilte.