Griechenland hofft auf Rückkehr an die Finanzmärkte

Griechenland vor "Unternehmen Marktgang" - © APA (AFP)

Die bessere Bewertung der Ratingagentur S&P für die Aussichten von Griechenlands Finanzlage könnte nach Einschätzung griechischer Medien und Experten den Weg zur Rückkehr an die Finanzmärkte ebnen. In Athen gingen mehrere Zeitungen am Samstag davon aus, dass das Finanzministerium in den kommenden Tagen einen Probeanlauf für die Ausgabe neuer Staatsanleihen starten dürfte.