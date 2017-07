EU-Milliardenhilfe für Griechenland freigegeben

6,9 Milliarden sollen in die Rückzahlung fälliger Kredite fließen. - © APA (AFP)

Der Euro-Rettungsschirm hat die Auszahlung von 8,5 Milliarden Euro an Hilfskrediten für das schuldengeplagte Griechenland freigegeben. Das Direktorium habe die Überweisung der dritten Tranche aus dem Hilfspaket beschlossen, teilte der ESM am Freitag mit – und zwar im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das hoch verschuldete Griechenland hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber.