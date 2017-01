Griechen feierten Epiphania mit Sprung ins Wasser

Den Brauch gibt es auch in Bulgarien - © APA (AFP)

Orthodoxe Christen in Griechenland und Zypern haben wie jedes Jahr am 6. Jänner im Wasser an die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer und die Erscheinung des Heiligen Geistes (Epiphania) erinnert. Geistliche und Gläubige beteten zunächst in den Kirchen, anschließend begaben sie sich zu den nächstgelegenen Gewässern oder Hafenbecken.