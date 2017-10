Grenzüberschreitendes Denken rückt ins Zentrum

Grenzüberschreitendende Region

„Das Vorarlberger und Schweizer Rheintal ist eine sich dynamisch entwickelnde Region mit vielen Interaktionen“, wie die vielen Pendler und Einkäufer. Herausforderungen wie in der Mobilität, etwa der möglichst verträglich abgewickelte Güterverkehr auf der Straße, ließen sich am besten gemeinsam planen. Auch die Entwicklung von Betriebsgebieten betreffe die gesamte Region. Zuletzt böten grenzüberschreitende Grünräume wertvolle Naherholung.

Vorbild über die Grenzen hinaus

„Die Bemühungen der letzten 25 Jahre im Bereich Verkehr haben viele Erfolge gebracht“, so der Bürgermeister. In dieser Zeit habe sich der Anteil an PKW-Fahrten erheblich gesenkt. Ein Vorzeigeprojekt über die Grenzen hinaus sei der Stadtbus. Zudem werde die Radinfrastruktur laufend verbessert und Hauptradrouten wurden entwickelt. „Meine Vision ist es, dass wir den Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Radverkehrs noch weiter ausbauen können“. Gleichzeitig sollen Infrastrukturmaßnahmen, Technologien wie die Elektromobilität und Angebote wie Carsharing das Verkehrsaufkommen noch verträglicher machen.

„Feldkirch kann bei Bedarf große Mengen an hochwertigem Trinkwasser liefern“, wichtig für die wasserrechtliche Genehmigung des Projekts Rhesi. Zur Bereitstellung noch größerer Mengen und für eine künftige Notversorgung Feldkirchs prüfe man derzeit das Erschließen der Grundwasservorkommen in Matschels.

Erweiterung des Bahnangebots neben Stadttunnel-Bau

Auf die Frage, ob der Stadttunnel hinsichtlich der Agglomeration noch zeitgemäß ist, entgegnet er dessen Betrachtung in einem großen Planungsraum mit Liechtenstein. „Die 0+-Untersuchung belegt, dass keine andere Maßnahme eine annähernd vergleichbare Entlastung für den Feldkircher Stadtraum schafft“, hält Berchtold fest. Begleitmaßnahmen sollen die bessere Lebensqualität im Bereich der Altstadt und von Tisis erhalten.

Untersuchungen hätten geringe Wechselwirkungen zwischen dem S-Bahn-Projekt FL.A.CH und dem Stadttunnel gezeigt. Trotzdem gehöre der öffentliche Verkehr und Radverkehr weiter forciert, auch grenzüberschreitend. „Ziel muss sein, noch mehr Menschen vom Individualverkehr auf das grenzüberschreitende Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln zu bringen“. Zur S-Bahn FL.A.CH stehe man ausdrücklich, ist hier aber auch von anderen Partnern abhängig. Die neue Haltestelle Tosters – Tisis ergänze das Bahnangebot für weite Teile von Tosters und des LKHs. MUL