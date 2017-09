Grenzsammlung für Aus- und Weiterbildung

Lustenau. (mima) Wer am vergangenen Wochenende die Grenze nach Lustenau überquerte, wurde unter anderem auch von den freundlichen Mitarbeitern der Rotkreuzabteilung Lustenau begrüsst. Grund war dabei aber kein Notfall, sondern die Grenzsammlung 2017.

20 Stunden Einsatz an der Grenze

18 ehrenamtliche Mitglieder der Lustenauer Rotkreuzabteilung waren dabei am Wochenende rund 20 Stunden an der Lustenauer Grenze „stationiert“ und begrüssten die einreisenden Autofahrer mit einem netten Lächeln. Mit der Bitte um eine kleine Spende erklärten die Rotkreuzler das Projekt der Grenzsammlung und konnten so wieder einen namhaften Betrag sammeln. „Die gesammelten Spenden werden für die Aus- und Weiterbildung unserer Sanitäter, für unser medizinisches Equipment und unsere Kinder- und Jugendgruppe verwendet“ erklärt dazu Tina Orteca vom Roten Kreuz Lustenau.