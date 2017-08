Grenzkontrollen in der EU hatten bisher wenig Auswirkungen

Bei der jüngsten Verlängerung der Kontrollen im Mai für sechs Monate habe die EU-Kommission klar gemacht, dass dies die letzte Verlängerung sei, sagte die Sprecherin. Die EU-Kommission habe die fünf Schengen-Staaten Österreich, Deutschland, Norwegen, Schweden und Dänemark aufgerufen, die Grenzkontrollen während der sechs Monate auslaufen zu lassen und stattdessen auf alternative Maßnahmen, wie etwa verhältnismäßige Polizeikontrollen im Grenzbereich oder entlang der Hauptrouten, zu setzen.

Die fünf Länder müssen monatliche Berichte über die Anwendung der Grenzkontrollen nach Brüssel schicken. “Soweit wir in den Berichten sehen, die wir erhalten, wurden die Kontrollen in verhältnismäßiger Art und Weise durchgeführt, und sie hatten nur minimale Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit”, sagte die Kommissionssprecherin.

Unterdessen hätten die EU-Staaten fast ein halbes Jahr nach der Einführung der systematischen Grenzkontrollen für EU-Bürger an den EU-Außengrenzen ihre Nutzung der Schengen-Polizeidatenbank SIS deutlich erhöht, sagte die Sprecherin. In einigen EU-Staaten hätten sich die Treffen gegenüber früher vervierfacht. Die Schengen-Staaten würden seither auch mehr Informationen austauschen. Die systematischen Kontrollen für EU-Bürger an den EU-Außengrenzen wurden eingeführt, nachdem bekannt wurde, dass zahlreiche Terroristen der Anschläge in Paris und Brüssel eine europäische Staatsbürgerschaft hatten.

Für Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist die Aufhebung der Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums nur bei einem “angemessenen” Schutz der Außengrenzen Europas vertretbar. Solange dies nicht gelinge, führe kein Weg an “nationalen Maßnahmen vorbei”, ließ Sobotka am Donnerstag in einer Aussendung wissen. Eine “gesamteuropäische Lösung in der Grenzschutzfrage” sehe er “bisher nicht”.

(APA)