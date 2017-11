Grenzenlos ist die Liebe zur Musik

Mit ihrem Konzert im Reichshofsaal begeisterten die Sänger des Eintracht-Chors ihr Publikum.

Aus dem Eintrachtchor-Wiesenrain, wie er anno dazumal hieß, wurde schlicht der Eintracht-Chor. Schon längst sind es nicht nur mehr Wiesenrainer, die ihre Stimme im Namen der Musik erheben – jeder der es liebt zu singen, ist willkommen in der Chorgemeinschaft. Jung und Alt trifft sich zu den wöchentlichen Proben, das fulminante Ergebnis der vielen Stunden des Übens konnte das Publikum am Samstagabend hautnah erleben.

Ein Lied, dass zu Herzen geht und kein Auge trocken lässt: Die Comedian Harmonists besangen seinerzeit das Glück, dass wohl irgendwo auf dieser Welt zu finden sei. Traurig ist nur, dass der Krieg die begnadeten Sänger trennte und obwohl sie alle überlebten, traten sie nie wieder gemeinsam auf. Ein Grund für den Eintracht-Chor, dieses Lied aufzugreifen und auf wahrhaft berührende Weise und mit meisterhafter Stimmgewandtheit auf die Bühne zu bringen. Ein traditioneller Zulu-Song, genannt Shosholoza, wurde ebenso intoniert, wie Leonard Bernsteins „I wanna be in America“ und der HBC-Song Vo Mello bis ge Schoppornou. Unter der Leitung von Andreas Kiraly liefen die Sänger zu Höchstleistungen auf und präsentierten ihren Gästen einen Ohrwurm nach dem Anderen.

Am Sonntag den 26. November um 17.00 Uhr lädt der Eintracht-Chor zum Benefizkonzert in die Antonius-Kapelle Lustenau. Der Erlös kommt „Fliegen für Kinder“ in Hohenems zugute.