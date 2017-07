Gregoritsch von HSV zu Augsburg: “Hier passt für mich alles”

Gregoritsch, der seit Juli 2015 für den Hamburger SV spielte, freut sich auf die neue Herausforderung. “Ich habe das Gefühl, dass der FCA genau der richtige Verein für meine weitere Entwicklung ist”, sagte er. “Hier passt für mich alles. Daher habe ich mich auch langfristig gebunden und möchte die tolle Entwicklung des FCA in den nächsten Jahren gemeinsam mit dem Team weiterführen.”

Vorschusslorbeeren hielt FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter bereit: “Michael Gregoritsch ist ein junger, torgefährlicher Spieler, der bereits über Erfahrungen in der Bundesliga verfügt und in der Offensive variabel einsetzbar ist”, sagte er.

Nach der Verpflichtung von Michael Gregoritsch wird der deutsche Fußball-Bundesligist FC Augsburg zu einer Art Österreicher-Filiale. Neben den beiden Innenverteidigern Martin Hinteregger (24) und Kevin Danso (18) sowie Rechtsverteidiger Georg Teigl (26) ist der 23-jährige Gregoritsch schon der vierte ÖFB-Kicker bei den Schwaben.

Der 1,93 Meter große Offensivspieler erzielte in der vergangenen Bundesliga-Saison beim HSV fünf Tore und leistete drei Assists. In dieser Spielzeit droht Gregoritsch wieder der Abstiegskampf. “Die Zielsetzung ist wieder der Klassenerhalt. Das steht ganz oben, das wollen wir so schnell wie möglich realisieren. Wenn es wieder am letzten Spieltag ist, dann nehmen wir das natürlich auch hin”, gab Trainer Manuel Baum die Marschroute vor.

