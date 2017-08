Gregor Gysi bedauert Verschwinden von FKK in Ostdeutschland

In manchen Punkten wart der Osten weiter - © APA (dpa)

Der Linken-Politiker Gregor Gysi bedauert das Verschwinden der DDR-typischen Freikörperkultur in Ostdeutschland. “In manchen Punkten war die DDR prüder, und in anderen war sie weiter”, sagte der in Ostberlin aufgewachsene Präsident der Europäischen Linken dem Magazin “Playboy”.