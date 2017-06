Greenpeace erstellte Liste über Vorkommnisse mit Glyphosat

Protest gegen das Pflanzenschutzmittel Glyphosat - © APA (dpa)

Das umstrittene Pflanzengift Glyphosat wird in Österreich eingesetzt, sodass Menschen damit unerwartet in Kontakt kommen können, wie etwa in Parks, auf Spielplätzen oder auf Friedhöfen, kritisierte Greenpeace. 311 der 2.100 österreichischen Gemeinden verzichten bereits darauf. Um zu erkennen, wo das Herbizid verwendet wird, hat die Umweltorganisation eine Liste über die Vorkommnisse erstellt.