Die Grazerin wurde in das LKH geflogen - © APA (Archiv/ÖAMTC)

Ein 73 Jahre alte Grazerin ist am Montagmittag auf einem Schutzweg von einem Pkw-Lenker niedergestoßen worden und hat dabei lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit. Der Fahrer gab an, von der tief stehenden Sonne geblendet worden zu sein und die Seniorin übersehen zu haben.