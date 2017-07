Pensionistin schwebt in Lebensgefahr - © APA

Eine 82-jährige Frau ist am Freitag in Graz bewusstlos neben der Fahrbahn entdeckt worden. Sie wies lebensgefährliche Kopfverletzungen auf, aus ihrer Handtasche fehlten Bargeld und Wertgegenstände. Die Polizei vermutet eine Straftat und suchte am Dienstag nach möglichen Zeugen des Vorfalls.