Grazer wurde nach Angriff auf Ex-Chef in Anstalt eingewiesen

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig - © APA (Archiv/Parigger)

Ein 25-jähriger Grazer ist am Montagnachmittag von einem Geschworenensenat in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Mann hatte im Herbst 2016 seinem ehemaligen Chef ein Messer in den Rücken gerammt und einen Arbeiter verletzt. Weil er laut Gerichtsgutachter an einer paranoiden Schizophrenie leidet, wurde er als nicht zurechnungsfähig eingestuft.