Grazer verschickte wegen Murkraftwerk Drohbriefe

Für das Murkraftwerk erfolgen bereits Rodungsarbeiten - © APA

Das steirische Landesamt für Verfassungsschutz hat den mutmaßlichen Verfasser einer Serie von Drohbriefen ausgeforscht, die an Personen aus Politik und Wirtschaft in Zusammenhang mit der Errichtung des Murkraftwerks Puntigam gerichtet waren. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. Der 58-Jährige ist teils geständig, er wurde angezeigt.