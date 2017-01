Grazer und Wiener Fahnder schnappten gemeinsam 27 Dealer

Wiener Beamte schlugen in Graz zu - © APA

Steirische und Wiener Drogenfahnder haben in einer gemeinsamen Aktion in den vergangen Tagen 27 mutmaßliche Straßendealer festgenommen, wie das Bundeskriminalamt am Montag mitteilte. Die “Streetrunner” hatten geringere Mengen Marihuana in sogenannten Packages dabei, wie ein Polizist zur APA sagte. Weiters wurde Geld aus Drogenverkäufen in der Höhe von rund 2.500 Euro sichergestellt.