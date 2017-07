Grazer Raub-Serie: Identität von Verdächtigem ermittelt

Ermittler wollen den Mann nun fassen - © APA (Webpic)

Die Soko “Schmuckraub” in Graz hat die Identität eines Verdächtigen ausgeforscht, der bereits auf Fahndungsfotos in der vergangenen Woche zu sehen war. Die Ermittler hoffen nun, den Mann fassen zu können. Von ihm fehlte bisher jede Spur. Der letzte Überfall auf eine betagte Grazerin war am Donnerstag vergangener Woche verübt worden.