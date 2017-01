Grazer Polizei vermutet Brandstiftung an drei Pkw

Die Polizei bittet um Hinweise - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Die Grazer Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Nacht auf Donnerstag im Bezirk Lend an drei Pkw Feuer gelegt hat. Da die Fahrzeuge in zwei benachbarten Straßenzügen abgestellt gewesen waren, geht man bei den Ermittlern von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe könne derzeit nicht beziffert werden, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.