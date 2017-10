Grazer Musikverein: Umfassender Konzertreigen im November

Das erste Orchesterkonzert zu Beginn des Monats bestreitet die Stuttgarter Philharmonie unter Jan Willem de Vriend. Zusammen mit der Akkordeon-Virtuosin Ksenija Sidorova gibt es ein Programm von Bach bis Astor Piazzolla. Ende November sind dann die Grazer Philharmoniker unter ihrer neuen Chefdirigentin Oksana Lyniv an der Reihe. Mit Emmanuel Tjeknavorian als Solist spielen sie das Violinkonzert in D-Dur von Johannes Brahms, außerdem Musik von Debussy und Ravel.

Ein zweites Mal ist das Grazer Orchester am Werk, und zwar bei der 1. Soiree in dieser Saison, die ebenfalls von Oksana Lyniv geleitet wird. Tschaikowskys “Pezzo Capriccioso für Violoncello und Orchester” wird mit Gergely Mohl erklingen, außerdem unter anderem Dvoraks “Serenade in E-Dur” für Streichorchester sowie Valentin Silvestrovs “The Quiet Music for Strings”. Im Kammerkonzertzyklus stellt sich wieder einmal das Emerson String Quartet ein. Das amerikanische Spitzenensemble spannt einen weiten Bogen von Purcell über Schumann bis Britten. Musik von Johann Strauß und Johannes Brahms spielt das Pianoduo Kutrowatz, das ganz auf Walzer und die Ungarische Tänze setzt.

Für Kinder ab vier Jahren bringt Timna Brauer in der Reihe “Amabile” Musik und Märchen aus Afrika. “Auf den Spuren des Löwen” wandert sie zusammen mit dem Elias Meiri Ensemble.

