Grazer lag tot in öffentlichem WC – Obduktion angeordnet

Ein 38-jähriger Grazer ist am Dienstag tot in einer öffentlichen Toilette am Griesplatz gefunden worden. Die Ursache ist bisher völlig unklar. Der Mann war nicht als Drogenkonsument bekannt und auch Hinweise auf Gewalteinwirkung waren nicht offensichtlich erkennbar. Die Staatsanwaltschaft Graz hat eine Obduktion angeordnet, das Ergebnis war Mittwochfrüh noch nicht bekannt, hieß es von der Polizei.

Der Tote war gegen 9.00 Uhr von Passanten entdeckt worden. Sie riefen die Rettung und meldeten eine bewusstlose Person. Der Notarzt stellte aber bereits eindeutige Todeszeichen fest. Die Leiche wurde beschlagnahmt und zur Gerichtsmedizin gebracht. Möglicherweise liegt noch am Mittwoch ein Ergebnis der Obduktion vor. (APA)