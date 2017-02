Grazer KPÖ fordert Sondergemeinderatssitzung zu Murkraftwerk

Umweltschützer besetzten Baustelle des Murkraftwerks - © Naturschutzbund

Die Grazer KPÖ – eine der drei Wahlsiegerinnen bei der Gemeinderatswahl am 5. Februar – hat am Mittwoch ihre Vorstellungen für die Legislaturperiode skizziert. Dazu gab Vizebürgermeisterin Elke Kahr auch persönliche Einschätzungen zur Situation ab – die ÖVP ist ja mit der FPÖ in Gesprächen über ein Koalition – und will eine Sondergemeinderatssitzung zum Murkraftwerk erreichen.