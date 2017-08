28-Jähriger starb noch an der Unfallstelle - © APA (Archiv/dpa)

Ein 28-jähriger Grazer ist in der Nacht auf Dienstag in Kärnten bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war nach Angaben der Polizei zu Fuß auf der Packer Bundesstraße (B70) von St. Andrä im Lavanttal in Richtung Wolfsberg unterwegs gewesen, als er von einem Auto angefahren und tödlich verletzt wurde.