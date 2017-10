Grazer baute innerhalb weniger Minuten zwei Autounfälle

Laut Polizei hielt der Mann zwischen den Unfällen nicht an - © APA (Symbolbild)

Ein 95-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag innerhalb weniger Minuten zwei Unfälle in Graz verursacht: Zuerst streifte der betagte Lenker in einer Kurve einen Bus. Ohne anzuhalten fuhr der Mann weiter und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw in einer Kolonne. Dieser wurde nach hinten geschoben und prallte gegen ein weiteres Auto. Der Verursacher wurde ebenso wie seine Beifahrerin verletzt.